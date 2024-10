Onde assistir a Vila Nova x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vila Nova recebe o Coritiba na tarde deste sábado (19), a partir das 16h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de vitória na partida passada, o Vila Nova está na quinta posição, com 49 pontos. O time goiano busca um novo triunfo para tentar terminar a rodada dentro do G-4.

O Coritiba, por sua vez, está em décimo lugar, com 44 pontos. O Coxa ainda sonha com o acesso e, para continuar com chances, precisa pontuar fora de casa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano, Arilson (Gabriel Silva) e Igor Henrique; Alesson e Henrique Almeida

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Josué, Sebastián Gómez, Zé Gabriel e Robson; Lucas Ronier e Júnior Brumado (Matheus Frizzo).

Desfalques

Vila Nova

Júnior Todinho cumpre suspensão.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?