Onde assistir a Vila Nova x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 19h (de Brasíia), no Estádio OBA; em Goiânia, pela nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após dois empates consecutivos na Série B, o Vila Nova busca a primeira vitória sob o comando do técnico Luizinho Lopes. Com 11 pontos, a equipe está a quatro pontos do Ceará, equipe que fecha o G-4.

"São equipes que estão entra as 10 melhores. Uma vitória nos aproxima do adversário, então faz total sentido (encarar como confronto direto). Precisamos vencer para ficar bem próximos desse pelotão de frente", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Quintero e Eric; Geovane, Luciano Naninho e Cristiano; Igor Henrique; Juan Christian, Júnior Todinho e Alesson.

Ceará: Dênis Bruno Ferreira; Raí Ramos, David Ricardo, Jean Irmer, De Lucca; Aylon, Erick Pulga, Paulo Victor; Facundo Barceló, Jonathan, Lourenço.

Desfalques

Vila Nova

Ralf está lesionado.

Ceará

Richard e Matheus Felipe não viajaram com a delegação.

Quando é?