Onde assistir a Vila Nova x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (14), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Avaí se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 15ª da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Na briga pelas primeiras posições da Série B, o Vila Nova está embalado com a série de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados. Para o confronto em casa, o técnico Luizinho Lopes terá os retornos de Rhuan e Cristiano.

Do outro lado, o Avaí, com 23 pontos, um a menos que o Vila Nova, busca reencontrar o caminho da vitória para entrar no G-4 da Série B. Nos últimos quatro jogos disputados, foram três empates e uma derrota.

Mais artigos abaixo

"A gente espera um jogo difícil, a equipe do Vila Nova é bem qualificada também, por tudo que eles estão fazendo. Mas sabemos da nossa qualidade, do que o nosso elenco é capaz de fazer. Jogando fora de casa a gente tem um retrospecto bom, a gente espera ir lá, respeitando eles, mas em busca da vitória que nosso objetivo é voltar ao G-4", afirmou o meia Giovanni.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e João Lucas (Luciano Naninho); Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson.

Avaí: César Augusto; Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar, Marcos Vinicius, Mário Sérgio; Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro; Giovanni, Maurício Garcez e Higor.

Desfalques

Vila Nova

Igor Henrique e Júnior Todinho seguem no DM.

Avaí

João Paulo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Willian Pottker, Zé Ricardo e Alan Costa estão no departamento médico.

Quando é?