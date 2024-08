Onde assistir a Vila Nova x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e América-MG se enfrentam neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Vila Nova, com 36 pontos, está na briga pelo acesso. Para o confronto, o técnico Luizinho Lopes não poderá contar com Cristiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Arilson é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, o América-MG quer retornar ao G-4 da Série B. Com 35 pontos e um aproveitamento de 53%, o Coelho vem de uma sequência de sete empates e duas vitórias nos últimos nove jogos disputados.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan (Eric Davis); Arilson, João Vitor e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson.

América-MG: Elias; Marlon, Éder, Ricardo Silva e Mateus Henrique; Felipe Amaral, Juninho, Fernando, Alê e Fabinho (Moisés); Matheus Davó.

Desfalques

Vila Nova

Cristiano cumprirá suspensão.

América-MG

Daniel Jr, Pedro Barcelos, Brenner e Gustavinho estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO