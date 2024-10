Onde assistir a Vila Nova x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Coritiba por 3 a 0, o Vila Nova busca a recuperação para seguir na briga pelo acesso. No momento, a equipe ocupa a sexta posição, com 49 pontos, quatro pontos a menos que o Mirassol, equipe que fecha o G-4. Já o Amazonas, no meio da tabela, com 45 pontos, venceu o Avaí por 2 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique; Gabriel Silva (Arilson), Henrique Almeida e Alesson.

Amazonas: Marcão; Cametá (Cocote), Mirandinha, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Barros, Jorge Jiménez (Erick Varão) e Diego Torres (Rafael Tavares); Ênio (Sousa), Sassá e Matheus.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Não há desfalques confirmados.

Quando é?