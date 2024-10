Onde assistir a Venezuela x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (10), no Estádio Monumental de Maturín; confira a transmissão e outras informações do jogo

Venezuela e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (confira a programação completa).

Pressionado, com três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos das Eliminatórias, a Venezuela busca reencontrar o caminho da vitória para se manter na zona de classificação para o Mundial de 2026. No momento, ocupa a sexta posição, com 10 pontos.

Por outro lado, a Argentina, líder das Eliminatórias com 18 pontos, acumula seis vitórias e duas derrotas em sua campanha. Na última rodada, os argentinos perderam para a Colômbia por 2 a 1, em Barranquilla.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Venezuela: Romo; Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro; Bello, Casseres, J Martinez, Segovia, Soteldo; Rondon.

Argentina: Rulli; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Alvarez; La Martinez, Messi.

Desfalques

Venezuela

Sem desfalques confirmados.

Argentina

González e Paulo Dybala estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Horário: 18h (de Brasília)