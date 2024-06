Onde assistir a Vasco x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e São Paulo entram em campo na noite deste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em crise e sem técnico, já que Álvaro Pacheco foi demitido após quatro jogos, o Vasco tenta se reerguer no campeonato. O Cruzmaltino não ganha há quatro jogos e entrou na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 7 pontos. A equipe será comandada por Rafael Paiva, do time sub-20, que assume a posição como interino.

Do outro lado, o São Paulo vem de uma sequência de tropeços: dois empates e uma derrota - sendo essa o último jogo e a primeira derrota de Zubeldía como técnico. Os resultados recentes fizeram o Tricolor cair para a sétima posição, com 15 pontos, saindo da zona de classificação para a Libertadores. Os são-paulinos vão em busca da recuperação no Brasileiro, mas não poderão contar com Alisson, suspenso.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 99 vezes, com 36 vitórias do São Paulo, 35 do Vasco, além de 28 empates. No último jogo entre os times, empate por 0 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, Lucas Piton, Gary Medel, Juan Sforza, Hugo Moura, Gadames, Pablo Vegetti, David e Rayan.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Nestor, Lucas, Luciano (Wellington Rato), Calleri.

Desfalques

Vasco

Bruno Praxedes, Dimitri Payet, Keiller, Paulinho e Jair estão no departamento médico.

São Paulo

Alisson cumpre suspensão, enquanto Ferraresi, Bobadilla e Rafael estão disputando a Copa América.

Quando é?

Data: sábado, 22 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (árbitro), Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de França Costa (assistentes), Arthur Gomes Rabelo (quarto árbitro) e Charly Wendy Straub Deretti (FIFA) (VAR)