Onde assistir a Vasco x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vasco encara o RB Bragantino na noite deste sábado (3), às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após sofrer duas derrotas consecutivas, o Vasco está na 11ª posição, com 23 pontos. O Cruzmaltino não poderá contar com Paulo Henrique e Mateus Carvalho, ambos suspenso. Puma Rodríguez e JP devem ser os escolhidos pelo técnico Rafael Paiva.

Já o RB Bragantino também perdeu no jogo passado e caiu para o décimo lugar, com 25 pontos. O Massa Bruta quer quebrar o tabu e conquistar a sua primeira vitória em São Januário na história.

As equipes já se enfrentaram 20 vezes, com 7 vitórias do Vasco, 3 do RB Bragantino, além de 10 empates. No último confronto, o RB ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Maicon (Rojas), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, JP (Souza) e Philippe Coutinho; Adson, David (Payet) e Vegetti.

RB Bragantino: Cleiton (Lucão), Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul, Lincoln e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho (Mosquera) e Thiago Borbas.

Desfalques

Vasco

Paulo Henrique e Mateus Carvalho cumprem suspensão.

RB Bragantino

Eduardo, Hurtado e Eduardo Sasha estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: (árbitro), (assistentes), (quarto árbitro), (VAR-FIFA) (VAR)