Onde assistir a Vasco x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Minas Gerais, Taubaté e São José dos Campos) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem perder há seis jogos no Brasileirão, com três empates e três vitórias, o Vasco volta a campo após empatar com o Flamengo por 1 a 1 na última rodada. Para o confronto em casa, o técnico Rafael Paiva poderá contar com Vegetti, recuperado de um quadro de febre.

Por outro lado, o Palmeiras chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Brasileirão. Na disputa pela liderança, com 50 pontos, o Verdão pode apresentar algumas mudanças na equipe titular. Além de Estêvão, o técnico Abel Ferreira ainda não sabe se poderá contar com Zé Rafael, que cumpre uma suspensão de quatro jogos devido à briga ocorrida no confronto contra o São Paulo.

Em 104 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 52 vitórias, contra 22 do Vasco, além de 30 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileirão 2024, o Verdão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Jean, David e Payet; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Palmeiras: Weverton; Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Rony (Lázaro) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Vasco

Jair e Paulinho seguem fora.

Palmeiras

Caio Paulista, expulso contra o Criciúma, cumprirá suspensão, enquanto Bruno Rodrigues, Mayke, Piquerez e Gabriel Menino estão machucados.

Quando é?