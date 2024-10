Onde assistir a Vasco x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vasco enfrenta o Juventude na noite deste sábado (5), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Nono colocado com 36 pontos, o Vasco quer mostrar a sua força em São Januário para continuar na parte de cima da tabela. Mateus Carvalho, expulso no fim de semana passado, cumpre suspensão e é baixa certa no Cruzmaltino.

O Juventude, por sua vez, não ganha há dois jogos e caiu para a 14ª posição, com 33 pontos. O Alviverde não terá o experiente meia Nenê, liberado para resolver questões pessoais.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 5 vitórias, contra 8 do Juventude, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, triunfo do Alviverde por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Jean David (Puma), Coutinho (Payet) e Emerson Rodríguez; Vegetti.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Luís Oyama), Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto.

Desfalques

Vasco

Mateus Carvalho cumpre suspensão, enquanto Adson, Paulinho, David e Estrella seguem no departamento médico.

Juventude

Ronaldo e Thiaguinho estão lesionados, enquanto Nenê ficou de fora do confronto por questões pessoais.

Quando é?