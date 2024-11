Onde assistir a Vasco x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (21), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vasco busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, o Gigante da Colina aparece na nona posição, com 43 pontos, e briga para entrar no G-7. Para o confronto, o técnico Rafael Paiva terá o retorno de João Victor, que cumpriu suspensão na derrota para o Fortaleza por 3 a 0 na última rodada.

Por outro lado, o Internacional, em quinto lugar, com 59 pontos, chega embalado por quatro vitórias consecutivas e pode conquistar a classificação com quatro rodadas de antecedência. Além da vitória sobre o Vasco, o Colorado Para isso, precisa de uma combinação de resultados com as partidas de Cruzeiro e Bahia.

Mais artigos abaixo

Em 68 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 23 do Vasco, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, a equipe carioca venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho, Emerson Rodríguez (Leandrinho), Maxime Domingues (Puma) e Vegetti.

Internacional: Sergio Rochet (Anthoni); Aguirre, Rogel, Vitão, Renê; Fernando (Rômulo), Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick; Wesley, Borré.

Desfalques

Vasco

Adson e David seguem no DM.

Internacional

Bruno Gomes e Bernabei vão cumprir suspensão.

Quando é?