Onde assistir a Vasco x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Bahia por 1 a 0 e empatar com o Botafogo por 1 a 1 nos últimos dois jogos, o Vasco busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com 11 pontos e um aproveitamento de 28%, a equipe registra três vitórias, dois empates e oito derrotas no Brasileirão.

Do outro lado, o Fortaleza, com 20 pontos, chega embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados. Apesar dos bons resultados recentes, o Leão do Pici busca encerrar o jejum contra o Vasco. Fora de casa, o Fortaleza nunca venceu o rival. Em 10 jogos disputados no Rio de Janeiro, foram seis derrotas e quatro empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, JP, Payet (Mateus Cocão), Adson, David e Vegetti.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Vasco

João Victor e Estrella são desfalques.

Fortaleza

Yago Pikachu cumprirá suspensão, enquanto Moisés, Zé Welison, Martínez e Calebe estão machucados, e Kervin e Kuscevic disputam a Copa América.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Matheus Delgado (árbitro), Marcelo Carvalho e Gustavo Rodrigues (assistentes), Fabiano Monteiro (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)