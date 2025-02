Onde assistir a Vasco x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Clássico será disputado nesta quarta-feira (5), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, o Vasco volta a campo buscando manter sua invencibilidade na Taça Guanabara. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a vice-liderança, com os mesmos 13 pontos do líder Volta Redonda. Até o momento, a equipe soma três vitórias e quatro empates, alcançando um aproveitamento de 61%.

Por outro lado, o Fluminense vem de três empates consecutivos na competição. Fora da zona de classificação, o Tricolor ocupa a décima posição, com sete pontos — quatro a menos que o Maricá, última equipe dentro do G-4. Em sete jogos, o time registra uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

No histórico do confronto, Vasco e Fluminense já se enfrentaram 379 vezes. O Cruzmaltino soma 149 vitórias, contra 121 do Tricolor, além de 109 empates. No último duelo válido pelo Brasileirão de 2024, o Gigante da Colina levou a melhor e venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodriguez), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules e Jhon Arias; Serna, Canobbio e Germán Cano.

Desfalques

Vasco

Maurício Lemos segue fora

Fluminense

Lelê, Renato Augusto e Ganso seguem como desfalques.

Quando é?