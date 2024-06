Onde assistir a Vasco x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da primeira vitória sob o comando de Álvaro Pacheco, o Vasco entra em campo pressionado para se afastar do risco de rebaixamento. Com 16 pontos, a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 6 a 1 e pelo Palmeiras por 2 a 0 nos últimos dois jogos disputados.

Do outro lado, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1 na última rodada. Com 13 pontos, a Raposa está na briga pelo G-4 do Brasileirão. Até agora, o time registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 61%.

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 33 vitórias, contra 21 do Vasco, além de 29 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Puma (João Victor), João Victor (Hugo Moura), Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Galdames; David, Adson e Vegetti.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Barreal; Robert, Gabriel Veron e Rafa Silva.

Desfalques

Vasco

Payet, Praxedes, Sforza e Rojas estão machucados.

Cruzeiro

Matheus Pereira cumprirá suspensão, enquanto José Cifuentes está com a seleção do Equador. Juan Dinenno, Arthur Gomes e Mateus Vital estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Rafael da Silva Alves e Lucio Beiersdorf (assistentes), Anderson Ribeiro Gonçalves (quarto árbitro), Rafael Traci (VAR)