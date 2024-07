Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado, com duas vitórias e um empate, o Vasco está em recuperação no Brasileirão. Em 13º lugar, com 17 pontos, o Gigante da Colina se distanciou da zona de rebaixamento e agora busca entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2025. Ainda sem técnico, Renato Paiva segue no comando da equipe de forma interina.

Por outro lado, o Corinthians abre o Z-4, com 12 pontos conquistados em 45 disputados. Na última rodada, o Timão foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0. Ainda sem vencer fora de casa no Brasileirão, a equipe se apega ao retrospecto positivo contra o rival.

O Corinthians está invicto contra o Vasco há 21 jogos. A última vitória da equipe carioca foi em outubro de 2010, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileirão. Desde então, foram 13 vitórias do Timão e oito empates.

"Temos que focar mais. Trabalhar mais, ter mais atenção nos detalhes do jogo. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer jogar a Série B em um gigante como o Corinthians. Temos que entregar de tudo, se doar no dia a dia. Se não está bom, se o que estamos fazendo não está bom, temos que entregar mais. No mínimo é a vitória pelo que a torcida vem e faz nos estádios", afirmou Cacá.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Pitons; Hugo Moura (Zé Gabriel), Mateus Carvalho, JP; Adson, David e Vegetti.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado ; Pedro Henrique, Yuri Alberto e Wesley.

Desfalques

Vasco

Rojas, João Victor, Payet e Estrella estão fora.

Corinthians

Rodrigo Garro cumprirá suspensão, enquanto Fagner, Ruan Oliveira e Diego Palacios estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 10 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Lucio Beiersdorf e Mauricio Coelho (assistentes), Marcello Ruda (quarto árbitro), Marco Aurélio Augusto (VAR)