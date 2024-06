Onde assistir a Vasco x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Botafogo fazem clássico carioca na noite deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o Vasco voltou a ficar próximo do Z-4, ficando na 16ª posição, com 10 pontos. Ainda comandado pelo interino Rafael Paiva, a equipe pode ter alterações entre os titulares. A boa notícia no Cruzmaltino é o retorno de Payet, recuperado de lesão na coxa.

O Botafogo, por sua vez, ganhou na rodada passada e subiu para o terceiro lugar, com 23 pontos. O Fogão vai em busca do triunfo, já que, somado a uma combinação de resultados, o time pode encerrar o fim de semana na liderança.

No histórico de confronto, as equipes se enfrentam 318 vezes, com 135 vitórias do Vasco, 88 do Botafogo, além de 95 empates. No último duelo entre os times, o Vasco ganhou por 4 a 2.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton (Victor Luís), Hugo Moura, JP (Sforza), Payet (Estrella), Adson, Rayan (Rossi/Piton) e Vegetti.

Botafogo: John; Damián Suárez; Lucas Halter, Barboza (Bastos) e Marçal (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Júnior Santos) e Tchê Tchê; Eduardo e Tiquinho Soares.

Desfalques

Vasco

Mateus Cocão e David estão suspensos.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA) (árbitro), Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Gizeli Casaril (assistentes), Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR-FIFA) (VAR)