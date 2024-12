Onde assistir a Vasco x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Sem riscos de rebaixamento, o Vasco volta a campo mirando a classificação para a Copa Sul-Americana. Atualmente, em 12º lugar, com 44 pontos, o time carioca tem dois pontos a mais do que o Juventude, primeiro time fora da zona de classificação para a competição sul-americana.

Por outro lado, o Atlético-MG, que foi derrotado na final da Libertadores para o Botafogo por 3 a 1, volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há oito rodadas, com quatro empates e quatro derrotas, o Galo aparece em 13º lugar, com 44 pontos e aproveitamento de 40% no torneio nacional.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, foram 30 vitórias para cada lado, além de 20 empates. No último encontro válido pela semifinal da Copa do Brasil 2024, o Galo venceu por 3 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton (Leandrinho), Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza, Coutinho, Rayan (Emerson Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro.

Atlético-MG: Everson, Lyanco (Saravia), Battaglia, Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Deyverson, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Vasco

Estrella e Adson estão em transição física, enquanto David está lesionado.

Atlético-MG

Cadu e Zaracho estão lesionados.

Quando é?