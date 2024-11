Onde assistir a Vasco x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 36ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Atlético-GO entram em campo na noite deste sábado (30), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Há quatro jogos sem vencer, o Vasco estacionou na 11ª posição, com 43 pontos. Agora sob o comando de Felipe, o Cruzmaltino quer voltar a ganhar para encerrar a competição na melhor colocação possível.

Do outro lado, o Atlético-GO não em mais pretensões no campeonato, já que foi rebaixado. Lanterna com 26 pontos, o Dragão cumpre tabela até o final do Brasileiro.

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com 11 vitórias do Vasco, 4 do Atlético-GO, além de 6 empates. No último encontro, o Cruzmaltino ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Maicon), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho; Rayan, Vegetti, Leandrinho.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Martins, Alix Vinícius, Romão, Gabriel Baralha, Roni, Cruz, Rhaldney, Luiz Fernando, Hurtado.

Desfalques

Vasco

David, Estrella e Adson estão no departamento médico.

Atlético-GO

Jorginho segue no departamento médico.

Quando é?