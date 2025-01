Onde assistir a Valladolid x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (25), no Estádio José Zorrilla; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valladolid e Real Madrid se enfrentam neste sábado (25), às 17h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Embalado pela goleada de 5 a 1 sobre o RB Salzburg na Champions League, o Real Madrid agora volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Líder da competição com 46 pontos, os Merengues mantêm uma vantagem de dois pontos sobre o Atlético de Madrid, atual segundo colocado.

Por outro lado, o Valladolid ocupa a lanterna do torneio, com apenas 15 pontos e um aproveitamento de 25%. Em 110 confrontos entre as equipes, o Real Madrid soma 72 vitórias, enquanto o Valladolid conquistou 16 triunfos, além de 22 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Espanhol 2024/25, os Merengues venceram por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Valladolid: Hein; Perez, j. Bah, Sanchez, Rosa, Kike, Amallah, Martin, Tuhami, Marcos André e Iván Sánchez.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger e Garcia; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo, Mbappé.

Desfalques

Valladolid

Stanko Juric cumprirá suspensão, enquanto Raul Moro e Eray Cumart estão lesionados.

Real Madrid

Vini Jr está suspenso. Já suspensão está fora. Já Carvajal, Camavinga e Eder Militão estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de janeiro de 2025

sábado, 25 de janeiro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio José Zorrilla - Valladolid, POR

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱