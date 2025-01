Onde assistir a Valencia x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio de Mestalla; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valencia e Real Madrid se enfrentam nesta sexta-feira (03), às 17h (de Brasília), no Estádio de Mestalla, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após duas derrotas e dois empates, o Valencia volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória no Espanhol. No momento, a equipe ocupa a penúltima posição, com 12 pontos, quatro a menos que o Getafe, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Real Madrid está na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Na vice-liderança, com 40 pontos, os Merengues estão a um ponto do líder Atlético de Madrid. Na última rodada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Sevilla por 4 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Gasiorowski, Rioja; Barrenechea, Guerra; D Gomez, Almeida, D Lopez; Duro.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Camavinga, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

Desfalques

Valencia

José Gaya, Mouctar Diakhaby e Thierry Correia estão lesionados.

Real Madrid

David Alaba, Eder Militão e Dani Carvajal seguem fora.

Quando é?