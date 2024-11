Onde assistir a Uruguai x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Uruguai e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideu, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos nas Eliminatórias, com três empates e uma derrota, o Uruguai volta a campo em campo busca da recuperação. No momento, soma 16 pontos e aproveitamento de 53%. Já a Colômbia, com 19 pontos, está na briga pelas primeiras posições. Na última rodada, os colombianos venceram por 4 a 0 o Chile.

Em 47 jogos disputados entre as equipes, o Uruguai registra 21 vitórias, contra 13 da Colômbia, além de 13 empates. No último encontro válido pela semifinal da Copa América 2024, os colombianos venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Uruguai: Rochet; Nández, Bueno, Giménez e Mathías Olivera; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri, Maxi Araújo e Darwin Núñez.

Colômbia: Vargas; Arias, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Rías, Lerma, Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Jhon Córdoba.

Desfalques

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?