Onde assistir a Universidad Católica x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), no Estádio Olímpico Atahualpa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após o empate com o Atlético-MG por 2 a 2 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta as atenções para a estreia na Sul-Americana. Em busca do título inédito, a Raposa está no Grupo B, ao lado de Alianza Petrolera, Universidad Católica e Unión La Calera.

Do outro lado, a Universidad Católica vem de vitória sobre o Orense por 5 a 1 no Campeonato Equatoriano. A equipe garantiu a classificação para a fase de grupos da Sul-Americana após eliminar o Técnico Universitario por 3 a 0 nos playoffs.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Universidad Católica: Rafael Romo; Gregori Anangonó, Exon Gustavo Vallecilla, Fausto Grillo e Layan Loor; Kevin Minda e Facundo Martinez; Kevin Quevedo, Luciano Nieto e Ismael Díaz; Jhon Cifuente. Técnico: Jorge Celico.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, João Marcelo e Neris (Lucas Villalba); William, Lucas Romero (Lucas Silva), Filipe Machado (José Cifuentes) e Marlon (Barreal); Robert, Matheus Pereira e Rafael Elias Papagaio. Técnico: Nicolás Larcamón.

Desfalques

Universidad Católica

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Arthur Gomes e Juan Dinenno não viajaram e foram poupados.

Quando é?