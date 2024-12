Onde assistir a Tottenham x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Wolverhampton se enfrentam neste domingo (29), às 12h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Liverpool por 6 a 3 e pelo Nottingham Forest por 1 a 0 nas duas últimas rodadas, o Tottenham busca a recuperação no Campeonato Inglês. Em 12º lugar, com 23 pontos, os Spurs estão a 10 pontos do Arsenal, equipe que fecha o G-4. Por outro lado, o Wolverhampton luta para se afastar do risco de rebaixamento.

Com 15 pontos, o time está apenas um ponto acima do Leicester, que abre a zona de rebaixamento (Z-3). No entanto, a equipe vive um bom momento, com duas vitórias consecutivas: 3 a 0 sobre o Leicester e 2 a 0 contra o Manchester United.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dorrington, Udogie; Bergvall, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

Wolverhampton: Sa; Doherty, S. Bueno, Toti; Semedo, Andre, J. Gomes, Ait-Nouri; Guedes, Cunha; Larsen.

Desfalques

Tottenham

Djed Spence cumprirá suspensão, enquanto Ben Davies, Mikey Moore, Guglielmo Vicario, Richarlison e Cristian Romero estão lesionados.

Wolverhampton

Sasa Kalajdzic, Boubacar Traore, Enso Gonzalez e Yerson Mosquera seguem machucados.

Quando é?

Data: domingo, 29 de dezembro de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

