Onde assistir a Tottenham x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (22), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Liverpool se enfrentam neste domingo (22), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, após a vitória sobre o Manchester United por 4 a 3, o Tottenham volta suas atenções para a Premier League. No momento, os Spurs ocupam o meio da tabela, com 23 pontos e aproveitamento de 47%.

Por outro lado, o Liverpool venceu o Southampton por 2 a 1 no meio da semana e também avançou para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa. No Campeonato Inglês, os Reds ocupam a liderança, com 36 pontos e aproveitamento de 80%. Em 15 jogos disputados, a equipe sofreu apenas uma derrota.

Em 183 jogos disputados, o Liverpool soma 89 vitórias, contra 49 do Tottenham, além de 45 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2023/24, os Reds venceram por 4 a 2.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota.

Desfalques

Tottenham

Ben Davies, Cristian Romero, Micky van de Ven, Guglielmo Vicario, Richarlison e Rodrigo Bentancur estão lesionados.

Liverpool

Conor Bradley e Ibrahima Konate estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 22 de dezembro de 2024

Horário: 13h30 (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

