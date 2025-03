Onde assistir a Tottenham x Bournemouth ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Spurs e Cherries vão a campo neste domingo (09), no Tottenham Hotspurs Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Bournemouth se enfrentam neste domingo (09), às 11h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 28ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, via streaming (confira a programação completa).

O Tottenham recebe o Bournemouth querendo evitar uma terceira derrota seguida. Isso porque os Spurs sofreram um duro revés neste meio de semana, diante do AZ Alkmaar, pela partida de ida das oitavas de final da Europa League, que, somado à derrota no clássico em casa contra o Manchester City, por 1 a 0, recolocou os comandados de Ange Postecoglou em maus lençóis. No Inglês, o time soma apenas uma vitória nos últimos nove jogos como mandante e espera mudar sua sorte diante da torcida.

Só que, do outro lado, o Bournemouth chega embalado pela recente classificação às quartas de final da Copa da Inglaterra. O ponto negativo, no entanto, é a queda de rendimento recente na Premier League, com três reveses nos últimos quatro compromissos. Andoni Iraola e companhia manterão, ademais, o 'double' em mente, já que bateram os Spurs no primeiro turno, em dezembro.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Porro, Gray, Danso e Spence; Sarr, Bentancur e Maddison; Johnson, Son e Odobert. Técnico: Ange Postecoglou.

Bournemoth: Kepa; Cook, Hill, Huijsen e Kerkez; Adams e Scott; Semenyo e Kluivert, Ouattara; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Desfalques

Tottenham

Dejan Kulusevski, Richarlison e Radu Dragusin (lesionados).

Bournemouth

Ryan Christie, Julián Araujo, Adam Smith, Illia Zabarnyi, Marcos Senesi e Enes Unal (lesionados).

Quando é?