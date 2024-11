Onde assistir a Tottenham x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (03), no New Tottenham Hotspur Football Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Aston Villa se enfrentam neste domingo (03), às 11h (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium, pela décima rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Manchester City por 2 a 1, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Premier League. Em oitavo lugar, com 13 pontos, os Spurs buscam reduzir a diferença de cinco pontos para o Aston Villa, equipe que fecha o G-4.

Em 174 jogos disputados entre as equipes, o Tottenham soma 78 vitórias, contra 60 do Aston Villa, além de 36 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2023/24, os Spurs golearam por 4 a 0.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Sarr, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins.

Desfalques

Tottenham

Micky van de Ven, Djed Spence e Wilson Odobert estão lesionados.

Aston Villa

Ross Barkley está machucado.

Quando é?