Onde assistir a Talleres x River Plate ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Mario Alberto Kempes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Talleres e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

O Talleres garantiu a classificação para o mata-mata da Libertadores após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com os mesmos 13 pontos que o líder São Paulo. Em seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Já o River Plate vai em busca do quinto título da Libertadores. A equipe terminou a primeira fase de forma invicta e na liderança isolada do Grupo H, com 16 pontos. Foram cinco vitórias e um empate. Aproveitamento de 88%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Talleres: Herrera; Vigo, Mantilla, Portillo, Navarro; Moyano, Portilla; Rodriguez, Barticciotto, Martinez; Girotti.

River Plate: Armani; Casco, Pezzella, P. Doaz, E. Doaz; Aliendro, Biafore; Solari, Mastantuono, Echeverri; Bareiro.

Desfalques

Talleres

Marcos Portillo e Ruben Motta estão machucados.

River Plate

Miguel Borja, Facundo Colidio, Pity Martinez e Agustín estão no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes - Córdoba, ARG