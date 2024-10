Onde assistir a Suíça x Dinamarca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (15); confira a transmissão e outras informações do jogo

AB Suíça recebe a Dinamarca nesta terça-feira (15), às 15h45 (de Brasília), na Arena Kybynoarkm, em St. Gallen, pela quarta rodada da Liga das Nações 2024, no Grupo A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na Tv fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação completa).

No 4º lugar, a Suíça ainda não pontuou, somando quatro derrotas consecutivas: 2 a 0 para a Sérvia, 4 a 1 contra a Espanha, 2 a 0 diante da Dinamarca na Nations League e 2 a 1 para a Inglaterra na Eurocopa. Já a Dinamarca ocupa a 2ª colocação com seis pontos, após derrotar Sérvia e Suíça por 2 x 0, apesar de ter perdido para a Espanha e Alemanha.

Prováveis escalações

Suíça: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Witzig, Freuler, Xhaka, Aebischer; Amdouni, Embolo e Ndoye. Técnico: Murat Yakin.

Dinamarca: Schmeichel; Kristense, Vestergaard, Nelsson; Bah, Bidstrup, Hojberg, Starge; Grobaek, Dolberg e Eriksen. Técnico: Lars Knudsen.

Desfalques

Suíça

Widmer, Omeragic, Zakaria, Steffen e Vargas estão fora.

Dinamarca

Hjulmand, Kristiansen, Norgaard, Andersen, Damsgaard, Frendrup e Nicolaisen estão fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 15 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)