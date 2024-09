Onde assistir a Stuttgart x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Clubes se enfrentam pela quarta rodada da Bundesliga neste domingo; confira mais detalhes

Stuttgart e Borussia Dortmund entram em campo neste domingo (22), às 12h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Alemão 2024/25. O jogo acontece na MHPArena e terá transmissão ao vivo da TV Cultura, CazéTV e OneFootball (veja a programação completa aqui).

O Stuttgart faz um começo de competição irregular até aqui. Com uma derrota, um empate e uma vitória, o time do técnico Sebastian Hoeness mira um bom resultado jogando em seus domínios desta vez, apesar do duro adversário pela frente, para poder deixar a modesta 11ª colocação ocupada.

Na quinta posição neste momento com sete pontos somados, o Borussia Dortmund pode chegar até o segundo lugar em caso de vitória. Por isso, os Aurinegros tentam aproveitar o embalo do bom início de temporada, considerando os resultados positivos recentes diante de Heidenheim e Club Brugge.

Prováveis escalações

Stuttgart: Nübel; Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller, Rieder; Undav, Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Gross; Malen, Brandt, Adeyemi; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin

Desfalques

Stuttgart

Justin Diehl (ombro), Leonidas Stergiou (joelho), Ameen Al-Dakhil (lesão muscular) e Nikolas Nartey (transição) estão indisponíveis.

Borussia Dortmund

Com uma lesão na virilha, Giovanni Reyna segue fora de combate.

