Onde assistir a Sportivo Luqueño x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sportivo Luqueño e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Bahia por 1 a 0 no Brasileirão, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Segundo colocado do Grupo H, com nove pontos, mesma pontuação do líder Racing-ARG, que tem melhor saldo de gols (cinco contra zero).

"Sabemos que será um jogo difícil. Temos que ir com a mentalidade de que será uma final. Não adianta nada o Racing (ARG) vacilar e a gente não fazer a nossa parte. Temos que pensar apenas no que está no nosso controle. Entregaremos tudo na partida para sair de lá (Paraguai) com o resultado positivo", afirmou Lucas Evangelista ao site oficial do clube.

Do outro lado, o Sportivo Luqueño ainda não venceu e soma apenas um ponto em quatro rodadas disputadas. Na lanterna do Grupo H, a equipe registra três derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Sportivo Luqueño: Gaspar Servio, Juan Pérez, Paul Riveros, Mario López, Alexis Cantero, Roberto Martínez, Álvaro Cuello, Agustín Manzur, Richard Prieto, Adrián Alcaraz y Walter González.

RB Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Eduardo Santos, Juninho Capixaba, Luan Cândido, Jadsom, Lucas Evangelista, Gustavinho, Vitinho, Helinho, Thiago Borbas.

Desfalques

Sportivo Luqueño

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Raul, Andres Hurtado e Eduardo Sasha estão no departamento médico, enquanto Pedro Henrique já atuou na Sul-Americana pelo Athletico-PR.

Quando é?