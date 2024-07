Onde assistir a Sport x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Sport recebe a Ponte Preta na noite deste sábado (27), a partir das 18h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos, o Sport estacionou na nona colocação, com 25 pontos. O Rubro-Negro, agora comandado por Guto Ferreira, terá o apoio de sua torcida para se restabelecer no campeonato.

Já a Ponte Preta está na 12ª posição, com 23 pontos, após vencer o jogo passado. A Macaca terá alterações na equipe titular, pois Emerson cumpre suspensão, enquanto Ramon Carvalho se recupera de lesão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Rosales (Palacios), Alisson Cassian, Luciano Castán e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Fabrício Domínguez, e Lucas Lima; Barletta (Lenny Lobato), Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Titi Ortíz.

Ponte Preta: Pedro Rocha, João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Castro, Dudu Vieira, Dodô e Elvis; Matheus Régis e Jeh.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Emerson cumpre suspensão, enquanto Ramon Carvalho está lesionado.

Quando é?

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE

Arbitragem: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (árbitro), Lucio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva Penna (assistentes), Tiago Nascimento dos Santos (quarto árbitro) e Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (VAR)