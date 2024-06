Onde assistir a Sport x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (10), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Paysandu se enfrentam na noite desta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 12 pontos, o Sport busca a recuperação após três derrotas consecutivas na Série B. Já o Paysandu, que luta contra o rebaixamento, soma oito pontos. Nos últimos quatro jogos, foram três empates e uma derrota.

"O Sport vem de três derrotas seguidas na Série B. É um jogo de momentos opostos, muito perigoso. Precisamos estar atentos, pois o Sport tem bastante qualidade. Com muito trabalho e humildade, faremos de tudo para sairmos de Recife aumentando nossa série invicta.", afirmou o meia Robinho.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Luciano Castán, Rafael Thyere e Rosales; Felipe, Alan Ruiz e Domínguez; Gustavo Coutinho, Lucas Lima (Vinícius Faria) e Romarinho.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson (Quintana), Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Val Soares) e Juninho; Edinho, Esli García e Nicolas.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?