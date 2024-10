Onde assistir a Sport x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Operário-PR se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem perder há nove rodadas, com seis vitórias e três empates, o Sport está na briga pelo acesso. No momento, o Leão está na terceira posição, com 53 pontos, três a menos que o líder Santos. Já o Operário-PR, no meio da tabela, com 43 pontos, está sete abaixo do Mirassol, que fecha o G4.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Allyson, Chico e Dalbert; Felipe, Fabrício Domínguez, Titi Ortíz e Lucas Lima; Wellington Silva (Barletta) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho).

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz (Jacy) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto (Ronald) e Daniel Lima.

Desfalques

Sport

Rafael Thyere está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Operário-PR

Rodrigo Lindoso está suspenso.

Quando é?