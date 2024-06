Onde assistir a Sport x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (23), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Novorizontino se enfrentam neste domingo (23), às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela 12ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Ceará, o Sport briga pelas primeiras posições da Série B. Com 19 pontos, o Leão da Ilha vem de uma sequência de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados.

Para o confronto, o técnico Mariano Soso terá os retornos de Fabricio Domínguez e Zé Roberto, que cumpriram suspensão contra o Ceará na última rodada.

Do outro lado, o Novorizontino aparece no meio da tabela, com 15 pontos. Em busca da recuperação a equipe não vence há dois jogos: foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0 e empatou com o Amazonas por 1 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Rosales, Chico, Alisson Cassiano e Riquelme; Fábio Matheus, Felipe, Lucas Lima e Titi Ortíz; Gustavo Coutinho e Zé Roberto.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Donato, Renato Palm, Reverson e Enzo Rocha; Paulo Vitor, Geovane, Neto Pessoa e Rodolfo; Fabrício Daniel.

Desfalques

Sport

Rafael Thyere está machucado, enquanto Luciano Castán está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE

Arbitragem: Angleison Marcos Vieira (árbitro), Anne Kesy e Adenilson de Souza (assistentes), Deborah Cecilia Cruz (quarto árbitro), Charly Wendy (VAR)