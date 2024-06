Onde assistir a Sport x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Mirassol se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela décima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Paysandu por 1 a 0 na última rodada, o Sport busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Com 15 pontos, o Leão da Ilha soma cinco vitórias e três derrotas na Série B. Já o Mirassol chega embalado com duas vitórias seguidas no torneio nacional. Com 17 pontos, o time está na briga para entrar no G-4.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert; Fabinho, Fábio Matheus e Alan Ruiz (Titi Ortíz); Lucas Lima, Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Pedro Vilhena (Romarinho).

Mirassol: Vanderlei; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Quirino (Vinícius Peixoto).

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Alex Muralha, Fernandinho e Dellatorre vão cumprir suspensão.

Quando é?