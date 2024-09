Onde assistir a Sport x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro; confira os detalhes

Sport e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 27ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Os rubro-negros, ocupando a 4ª posição com 42 pontos, estão em ótima fase e vêm de quatro jogos sem derrota. Com uma partida a menos e apenas cinco pontos de diferença para o líder Novorizontino, o Leão busca consolidar sua posição no G4. A equipe volta a campo após derrotar o CRB na rodada anterior por 2 a 0.

O Goiás, por sua vez, ocupa a 9ª colocação com 36 pontos e está em busca de uma maior regularidade para se aproximar do grupo de acesso à Série A. Embora venha de uma vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, o Esmeraldino conta com apenas dois triunfos nas últimas cinco partidas.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Julián Fernández, Fabricio Domínguez e Titi Ortiz; Barletta, Lucas Lima e Gustavo Coutinho.

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Reynaldo e DG; Nathan Melo, Rafael Gava e Luiz Henrique; Jhon Vásquez, Thiago Galhardo e Paulo Baya

Desfalques

Sport

Felipe, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, não vai para o duelo.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?