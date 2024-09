Onde assistir a Sport x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), na Arena de Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e CRB se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 26ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Sport volta a campo buscando entrar no G-4 da Série B. Com 39 pontos, o Leão pode retornar ao G-4 após 12 rodadas. Por outro lado, o CRB, sem vencer há dez jogos, busca a recuperação na Série B e a primeira vitória fora de casa no torneio. Em 12 jogos, fora, quatro empates e oito derrotas. No momento, o Galo soma 26 pontos.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico, Felipinho; Felipe, Domínguez, Lucas Lima, Ortíz; Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia, Willian Formiga; Falcão, João Pedro, Gegê; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

CRB

Rômulo cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco - Recife, PE