Onde assistir a Sport x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (10), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Chapecoense se enfrentam neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas seguidas, o Sport volta a campo precisando da vitória. Em quarto lugar, com 59 pontos, o Leão está a dois pontos do Ceará, primeira equipe fora do G-4. Já a Chapecoense luta contra o rebaixamento. Com 40 pontos, a Chape está a dois pontos da Ponte Preta, primeira equipe dentro do Z-4.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma nove vitórias, contra cinco da Chapecoense, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Di Placido; Fabinho, Julián Fernández, Lucas Lima e Fabricio Dominguez; Chrystian Barletta e Wellington Silva.

Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Auremir (Tárik), Giovanni Augusto e Rafael Carvalheira; Marcinho e Mário Sérgio.

Desfalques

Sport

Zé Roberto e Gustavo Coutinho estão lesionados, enquanto Titi Ortíz cumprirá suspensão.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?