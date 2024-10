Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), na Ilha do Retiro; veja tudo o que você precisa saber

Sport e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após o empate sem gols com o Sport na última rodada, o Sport busca reencontrar o caminho da vitória na Série B. Com 47 pontos, o Leão está na briga pelo acesso. Já o Ceará, fora do G-4, com 45 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas no torneio.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández (Felipinho), Felipe e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Tití Ortíz e Zé Roberto.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro “Tchoca” e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Jorge Recalde (Lucas Mugni); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Ceará

David Ricardo cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)