Onde assistir a Sport x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 32ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pela liderança da Série B, o Sport, na terceira posição, com 53 pontos, foi derrotado pelo Operário-PR por 2 a 1 na última rodada e encerrou a sequência de seis vitórias e três empates. No momento, o Leão está a três pontos do líder Santos.

Do outro lado, o Botafogo-SP está na luta contra o rebaixamento, com 35 pontos. Na última rodada, o Pantera empatou sem gols com o Operário-PR

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Igor Carius, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Ortíz, Barletta e Zé Roberto.

Botafogo-SP: Victor Souza; Ericson, Raphael e Bernardo Schappo; Carlos Manuel, Sabit, Negueba e Patrick; Douglas Baggio, Victor Andrade e Alex Sandro.

Desfalques

Sport

Felipe está suspenso pelo terceiro amarelo.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?