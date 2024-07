Onde assistir a Sport x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Sport recebe o América-MG na noite deste sábado (13), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming(veja a programação completa).

Vindo de vitória na rodada passada, o Sport se manteve na quarta posição, com 23 pontos. Apesar de ter um jogo a menos que os rivais, o Leão sabe que precisa vencer para não sair do G-4.

Já o América-MG é o vice-líder, com 25 pontos. O Coelho também ganhou o jogo anterior e vai em busca de um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe , Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

América-MG: Dalberson, Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Alê, Benítez, Vitor Jacaré, Renato Marques e Felipe Azevedo.

Desfalques

Sport

Rafael Thyere, Felipinho e Romarinho estão no departamento médico

América-MG

Vinicius, Rodriguinho, Benítez, Daniel Borges, Pedro Barcelos e Júlio estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 13 de julho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandra Aires Cossette (assistentes), Anderson Luis Marques (quarto árbitro) e Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA) (VAR)