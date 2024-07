Onde assistir a São Paulo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (6), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após um momento de queda, o São Paulo retomou os trilhos no campeonato e vem de três vitórias consecutivas. O Tricolor subiu para a quinta colocação, com 24 pontos, e busca mais um triunfo para continuar próximo do G-4. Os são-paulinos não terão Zubeldía ao lado do gramado, já que técnico cumpre suspensão.

Já o RB Bragantino não perde há duas rodadas e subiu para a sétima posição, com 22 pontos. O Massa Bruta terá o retorno de Eric Ramires, que cumpriu suspensão no jogo passado, mas perdeu Helinho pelo terceiro amarelo. Hurtado, eliminado da Copa América com o Equador, não chegou a tempo de ser relacionado.

Mais artigos abaixo

No histórico de confronto, as equipes se enfrentam 53 vezes, com 26 vitórias do São Paulo, 13 do Bragantino, além de 14 empates. No último duelo entre os times, o empate por 2 a 2.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Rodrigo Nestor; André Silva (Juan).

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes; Pedro Henrique, Luan Cândido (Eduardo) e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Desfalques

São Paulo

Zubeldía, Calleri e Ferreirinha estão suspensos.

RB Bragantino

Helinho cumpre suspensão, enquanto Matheus Fernandes está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 6 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo - SP

Arbitragem: (FIFA) (árbitro), (FIFA) e (assistentes), (quarto árbitro), (VAR-FIFA) (VAR)