Onde assistir a São Paulo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Choque-Rei será disputado nesta segunda-feira (29), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Barcelona-EQU por 2 a 0 na Libertadores, o São Paulo volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com três pontos conquistados, o Tricolor busca garantir seu segundo triunfo consecutivo no torneio nacional. Após duas derrotas seguidas, a equipe se recuperou e venceu o Atlético-GO por 3 a 0 na última rodada.

"Esse clássico tem até nome, né? Que é Choque-Rei. Estou muito feliz de quem sabe poder contribuir com o São Paulo neste grande jogo, clássicos são importante para o clube e para o torcedor", afirmou André Silva à SPFC Play.

Do outro lado, o Palmeiras vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle na Libertadores, porém, no Brasileirão, teve um empate sem gols com o Flamengo. Atualmente, o time soma quatro pontos, resultando em um aproveitamento de 44% no campeonato.

Nas contas do São Paulo, as equipes já se enfrentaram 346 vezes, com 116 vitórias do Tricolor, 116 triunfos do Verdão, além de 114 empates. Já o Verdão soma 340 jogos, com 116 triunfos do São Paulo, 111 empates, além de 113 vitórias palmeirenses.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Ferreira, André Silva e Calleri.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony).

Desfalques

São Paulo

Wellington Rato, Lucas, James Rodríguez e Luiz Gustavo seguem fora.

Palmeiras

Zé Rafael, Dudu e Bruno Rodrigues estão no departamento médico.

Quando é?

Data: segunda-feira, 29 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Raphael Pires e Luanderson Lima (assistentes), Rafael Rodrigo Klein (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)