Onde assistir a São Paulo x Nacional-URU ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Nacional-URU se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. Como empataram sem gols no primeiro jogo, quem vencer avançar às quartas. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o rival Palmeiras por 2 a 1 no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na primeira fase, o Tricolor terminou na liderança do Grupo B, com os mesmos 13 pontos que o Talleres. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos.

Do outro lado, o Nacional-URU avançou às oitavas de final após terminar na vice-liderança do Grupo H, com 10 pontos, seis a menos que o líder River Plate. Em sete jogos disputados no torneio, contabiliza três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Nestor (Wellington Rato). Técnico: Zubeldía.

Nacional-URU: Luis Mejía; Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Sanabria, Christian Oliva e Alexis Castro; Antonio Galeano, Ruben Bentancourt e Diego Zabala. Técnico: Martín Lasarte.

Desfalques

São Paulo

Ferreira sofreu lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda.

Nacional-URU

Gonzalo Carneiro e Federico Santander estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP