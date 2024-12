Onde assistir a São Paulo x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 20h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Sem vencer há três rodadas, com dois empates e uma derrota, o São Paulo cumpre apenas tabela nas rodadas finais do Brasileirão. Em sexto lugar, com 59 pontos, o Tricolor já está garantido na classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2025.

Por outro lado, o Juventude, em 15º lugar, com 42 pontos, está na luta contra o rebaixamento. No momento, está a quatro pontos do Criciúma, que abre o Z-4. Em 36 jogos disputados, foram 10 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Patryck; Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Lucas, André Silva e Ferreira (William Gomes). Técnico: Luis Zubeldía.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas (Zé Marcos) e Ewerthon (Alan Ruschel); Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

Desfalques

São Paulo

Welington e Jamal Lewis estão lesionados.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?