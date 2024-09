Onde assistir a São Paulo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Internacional se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Morumbis pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após empatar sem gols com o Botafogo no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Brasileiro. Na briga pelo G-4, com 44 pontos, o Tricolor Paulista pode entrar em campo com uma formação alternativa.

Por outro lado, o Internacional chega para o confronto fora de casa com uma sequência de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão. Com 38 pontos, o Colorado briga para entrar na zona da classificação para a pré-Libertadores.

Mais artigos abaixo

Em 81 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 29 vitórias, contra 27 do Internacional, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Ruan, Ferraresi, Sabino; Igor Vinícius, Marcos Antônio, Longo, Michael Araújo; Erick, Wellington Rato (Luciano), André Silva.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Desfalques

São Paulo

Rodrigo Nestor está no DM.

Internacional

Gabriel Carvalho cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?