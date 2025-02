Onde assistir a São Paulo x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol e da Zapping na TV fechada, além do Uol Play via streaming (confira a programação completa)

Mesmo com um jogo a menos disputado, o São Paulo ocupa a liderança do Grupo C, com 13 pontos, dois a mais que o Novorizontino, segundo colocado. Em sete jogos disputados, o Tricolor registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 61%.

Por outro lado, a Inter de Limeira é o lanterna do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Sem vencer no Paulistão, a equipe registra cinco empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias; Alisson, Pablo Maia, Oscar; Lucas, Calleri e Ferreirinha (Erick).

Inter de Limeira: André Luiz; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alysson Dutra, Juan Tavares; Marlon, Bernardo, Lucas Buchecha (Carlão), Rhuan; Albano e Ronie Carrillo.

Desfalques

São Paulo

Luciano cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Inter de Limeira

Gui Mariano segue lesionado, enquanto Roberto Rosa, Leocovick, Flávio e Iba Ly estão suspensos.

Quando é?