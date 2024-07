Onde assistir a São Paulo x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após uma sequência de cinco vitórias, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 na última rodada. Com 27 pontos, o Tricolor busca se manter no G-6, enquanto o Grêmio, com 11, luta contra o rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi terá os retornos de Reinaldo e João Pedro, poupados na vitória sobre o Operário-PR pela terceira fase da Copa do Brasil. Porém Cristaldo é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Soteldo é o mais cotado.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira.

Grêmio: Rafael Cabral; João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenílson, Cristaldo (Soteldo), Gustavo Nunes e Pavón.

Desfalques

São Paulo

Alan Franco e o volante Luiz Gustavo estão suspensos.

Grêmio

Kannemann cumprirá suspensão automática, enquanto André Henrique e Diego Costa estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP

Arbitragem: Gustavo Ervino (árbitro), Alex dos Santos e Bruno Muller (assistentes), Yuri Elino Ferreira (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)