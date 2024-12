Onde assistir a São Paulo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Cobresal por 3 a 1 na Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com sete pontos, o Tricolor Paulista registra duas vitórias e um empate nos últimos três jogos no torneio.

Do outro lado, o Fluminense vem de uma vitória sobre o Colo-Colo por 1 a 0 na Libertadores. No Brasileirão, o Tricolor Carioca está lutando para sair da zona de rebaixamento. No Z-4, com cinco pontos, o técnico Fernando Diniz está em dúvida sobre as presenças de Felipe Melo e Marcelo. Caso não estejam aptos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa são os mais prováveis substitutos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Ferreira, Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubaldía.

Fluminense: Fábio; Guga, Felipe Melo (Antônio Carlos), Manoel, Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima, Alexsander (Terans); Marquinhos, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

São Paulo

Michel Araújo cumprirá suspensão.

Fluminense

Gabriel Pires, Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso, Lelê, Marlon e Lelê são desfalques.

Quando é?