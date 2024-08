Onde assistir a São Paulo x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O São Paulo encara o líder Flamengo na noite deste sábado (3), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vivendo um jejum de três jogos sem ganhar, o São Paulo estacionou na sexta posição, com 32 pontos marcados. No entanto, o Tricolor chega empolgado para o duelo, após vencer no meio de semana pela Copa do Brasil.

Mais artigos abaixo

Já o Flamengo é o líder, com 40 pontos e deve ir a campo com uma equipe modificada. Pensando no confronto de volta pela Copa, o técnico Tite deve promover alterações no time, já que Pedro e Luis Araújo cumprem suspensão. Quem está de volta é Bruno Henrique, recuperado de lesão.

As equipes já se enfrentaram 117 vezes, com 45 vitórias do São Paulo, 39 do Flamengo, além de 33 empates. No último confronto, o Mengão ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri.

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña, Léo Ortiz, Allan e Gabigol; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, e Carlinhos.

Desfalques

São Paulo

Pedro e Luiz Araújo estão suspensos, e De La Cruz e Cebolinha, no departamento médico.

Flamengo

Luciano cumpre suspensão, enquanto Pablo Maia e Alisson estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo - SP